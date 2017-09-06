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Мбаппе: мне предстоит многому научиться у игроков «ПСЖ»

6 сентября 2017, среда. 13:37 Футбол

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в ходе презентации поделился впечатлениями от перехода в столичный клуб из «Монако» на правах аренды.

«Для меня было важно вернуться в Париж. У меня была возможность пообщаться с главным тренером. Это футбольный человек.

Хочу выступить ещё лучше, чем в прошлом сезоне, и выиграть всё что можно с этой командой. Но мне предстоит многому научиться у игроков «ПСЖ», — цитирует Мбаппе официальный «Твиттер» французской команды.

Дебют Мбаппе может состояться уже 8 сентября. «ПСЖ» на выезде сыграет против «Метца».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ ФК Монако Килиан Мбаппе
Новости. Футбол
6 сентября 2017, среда
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