Мбаппе: мне предстоит многому научиться у игроков «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в ходе презентации поделился впечатлениями от перехода в столичный клуб из «Монако» на правах аренды.
«Для меня было важно вернуться в Париж. У меня была возможность пообщаться с главным тренером. Это футбольный человек.
Хочу выступить ещё лучше, чем в прошлом сезоне, и выиграть всё что можно с этой командой. Но мне предстоит многому научиться у игроков «ПСЖ», — цитирует Мбаппе официальный «Твиттер» французской команды.
Дебют Мбаппе может состояться уже 8 сентября. «ПСЖ» на выезде сыграет против «Метца».
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