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«Лестер» опоздал на 14 секунд с регистрацией трансфера Адриена Силвы

6 сентября 2017, среда. 14:02 Футбол

Стали известны причины срыва перехода полузащитника Адриена Силвы из «Спортинга» в «Лестер Сити». Как сообщает Sky Sports, английский клуб опоздал с регистрацией португальского футболиста на 14 секунд. Таким образом, Силва не сможет играть за «Лестер» до января будущего года

Ранее Международная федерация футбола отказалась принять документы, поданные «Лестером» для регистрации новичка.

«Лестер» согласовал с лиссабонским «Спортингом» переход португальского хавбека за £ 22 млн на флажке летнего трансферного окна, и «лисы» запросили два дополнительных часа для оформления необходимых документов.

ФИФА не приняла документы «Лестера» для регистрации трансфера Адриена Силвы
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Лестер Сити Спортинг Лиссабон
Новости. Футбол
6 сентября 2017, среда
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