Зе Луиш вновь выбыл из строя и не поможет «Спартаку» в матче с «Рубином»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш пропустит матч 9-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином», который состоится 9 сентября. Красно-белые провели плановую тренировку, однако форвард участия в ней не принимал.
Как сообщает пресс-служба «Спартака», у Зе Луиша диагностировано растяжение мышц живота, которое он получил на днях. Возвращение нападающего ожидается примерно через две недели.
Отметим, что из-за травмы Зе Луиш пропустил последние два матча «Спартака» с «Локомотивом» (3:4) и «СКА-Хабаровск» (0:0).
Нападающий «Спартака» Зе Луиш в следующем сезоне может перейти в «Депортиво»