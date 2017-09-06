Моуринью: я готовлю команды к успеху, пусть и работаю в них недолго

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопрос о том, считает ли он себя кратковременным тренером, учитывая, что надолго в командах не задерживается.
«Если люди так говорят, потому, что я перехожу из клуба в клуб, они правы, но я не думаю, что являюсь кратковременным тренером. Я готовлю клубы к успеху, чтобы, когда я уйду, новый специалист приходил в топ-клуб. И это не кратковременно, даже если вы уйдёте.
Если вы работаете в команде один или два года и оставляете после себя успешную команду, то это на долгосрочную перспективу. Вы можете проработать 10 или 20 лет, но когда вы покинете клуб, он будет готов к провалу», — сказал Моуринью в интервью The Times.
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