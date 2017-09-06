Одемвингие: в Индонезии судьи увидели офсайд, когда я был на своей половине поля

Нападающий Питер Одемвингие, известный в России по выступлению за «Локомотив», а ныне защищающий цвета индонезийского клуба «Мадура Юнайтед», рассказал о забавном случае, который был связан с судейством.
«В последнем матче был смешной случай. Работали арбитры из Туркменистана — все говорили по-русски, помнили меня по «Локомотиву». Мы всю игру с ними общались! Но однажды свистнули офсайд, когда я принял мяч на своей половине поля. Я побежал спорить: «Эй, я же на своей половине был, какой офсайд?» Судья ответил: «Открой Интернет и почитай — новые правила вышли». Ну, я сразу извинился.
Знаете, он был так убедителен, что я ему поверил! Ещё про себя подумал: приехал, называется, профессионал из английской Премьер-лиги — даже правил не знает! Но теперь-то ситуация выглядит ещё смешнее. Ха-ха!» — цитирует Одемвингие 8news.