Экс-футболист московского «Динамо» заявлен главным тренером «Луча-Энергии»

В заявочный лист «Луча-Энергии» внесён новый главный тренер — 44-летний специалист из Словакии Жолт Хорняк. Помогать новому наставнику дальневосточников будет Бранислав Соколи, заявленный в качестве старшего тренера, сообщает официальный сайт ФНЛ.
В качестве футболиста Хорняк известен российским болельщикам по выступлению за московское «Динамо» в 2001 и 2002 годах. Также он играл за словацкие команды «Слован», «Кошице» и «Интер». За время своего пребывания в чемпионате Словакии он выиграл пять чемпионских титулов с тремя разными клубами. Защищал цвета национальной сборной Словакии.
В качестве тренера работал с молодёжной командой «Слована», а также в армянских клубах «Мика» и «Бананц». Стартовал «Луч-Энергия» в нынешнем сезоне под руководством Константина Емельянова. После 11 туров команда занимает 15-е место. Сам Емельянов недавно перебрался в «Оренбург», где помогает Владимиру Федотову.