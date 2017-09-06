Президент «ПСЖ»: мы абсолютно прозрачны, нам нечего скрывать

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи провёл трансферную кампанию чисто, а французский клуб полностью прозрачен в финансовых вопросах. Об этом глава парижской команды сообщил сегодня на пресс-конференции.
«Мы уверены в своей позиции. Мы оплатили все трансферы. Нам нечего скрывать, мы абсолютно прозрачны, — сказал Аль-Хелаифи.
Ранее следственная палата УЕФА по контролю за соблюдением правил финансового фэйр-плей открыла дело в отношении «ПСЖ». Французы летом приобрели форварда из «Барселоны» Неймара за € 222 млн, а также нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. По данным СМИ, за него «ПСЖ» заплатил € 180 млн.
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