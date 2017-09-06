РФПЛ объявила о переносе матча «Зенит» — «Уфа»

Матч 10-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Уфа» был перенесён. Об этом говорится на сайте РФПЛ. Изначально планировалось, что встреча состоится 17 сентября.
«В связи с обращением ФК «Зенит» и в соответствии с пунктом 6.4 регламента чемпионата России по футболу сезона-2017/18 в расписание матчей внесено изменение. Матч 10-го тура между командами «Зенит» и «Уфа» состоится 18 сентября 2017 года. Начало — в 19:30 мск», — говорится на сайте.
Накануне стало известно, что «Зенит» приостановил продажу билетов на игру из-за возможного переноса. При этом генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что, если питерцы попросят перенести матч, уфимцы готовы пойти навстречу.
«Зенит» приостановил продажу билетов на игру с «Уфой» из-за возможного переноса