Раньери остался недоволен работой «Нанта» на трансферном рынке

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери остался недоволен работой клуба на трансферном рынке, при этом отметив, что президент сделал всё, чтобы выполнить требования специалиста.
«Президент сделал всё, чтобы удовлетворить мои требования. Теперь, если вы спросите меня, счастлив ли я, ответ будет отрицательным. Я недоволен, но я понимаю трудности трансферного рынка. Это было непростое «окно». Я отказался от некоторых игроков, но я всегда говорил «да» многим футболистам, которых мне предлагали, только чтобы подписать с ними контракт», — цитирует Раньери Get Fotoball News France.
После четырёх туров «Нант» занимает в чемпионате Франции 15-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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