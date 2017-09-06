В Москве состоялся футбольный турнир «Мы всё можем сами»

На стадионе «Октябрь» 6 сентября состоялся футбольный турнир «Мы всё можем сами» в рамках программы ФИФА «Футбол во имя надежды». Одним из организаторов чемпионата был ЦСКА, который предоставил для проведения турнира свой стадион. Кроме того, клуб поддерживал всю спортивную часть состязаний.
Победителю турнира был вручён сертификат на экскурсионную поездку, а всем участникам соревнования игроки ЦСКА преподнесли от клуба и фонда памятные подарки.
«Мы внесли достаточно скромную лепту в организацию чемпионата для детей, но считаем, что делать это необходимо. Дети нуждаются во внимании. Очень хочется верить, что эту добрую традицию мы продолжим. На каждом из нас лежит ответственность за детей, каждый может сделать их жизнь чуть светлее и радостнее», — передаёт слова генерального директора ЦСКА Романа Бабаева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.