Роша: счастлив и мотивирован в «Спартаке»

Новичок «Спартака» бразильский полузащитник Педро Роша, который присоединился к своей новой команде и провёл первую тренировку, поделился впечатлениями от перехода в стан красно-белых.
«Верен богу, счастлив и мотивирован. Сбывается мечта. Теперь это всё — „Спартак“, — написал Роша в «Инстаграме».
Несколько дней назад Роша подписал с москвичами контракт на четыре года. С 2014 году Роша выступал за «Гремио», которым ранее руководил известный специалист Луис Фелипе Сколари. В составе этого клуба Роша провёл 127 матчей и забил 32 гола.
Новичок «Спартака» Педро Роша: мечтал о 9-м номере, но он занят