Иньеста опроверг новость о договорённости с «Барселоной» о продлении контракта

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста опроверг информацию, что между ним и руководством клуба была достигнута принципиальная договорённость о продлении контракта. Об этом в своём "Твиттере" сообщил сотрудник испанского издания AS Игнасио Мигелес.
Журналист встретил Андреса Иньесту в аэропорту, когда футболист возвращался из расположения сборной Испании. Игнасио Мигелес спросил: «Правда ли, что соглашение с каталонцами достигнуто», однако ответ был отрицательным.
Договор 33-летнего футболиста с каталонцами действует до лета 2018 года.
«Барселона» достигла принципиальной договорённости с Иньестой о новом контракте