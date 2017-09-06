Дороги в Екатеринбурге в преддверии чемпионата мира — 2018 обновят до октября

Ремонт улично-дорожной сети в Екатеринбурге полностью завершится в октябре. Дорожных работ перед чемпионатом мира по футболу 2018 года в России в следующем году в Екатеринбурге проводиться больше не будет. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.
«В 2018 году ничего копать и рыть не будем. Мы планируем все ремонтные работы завершить в этом году. В прошлом мы отремонтировали 13 участков дорожной сети, в этом году завершаем 47. Все маршруты передвижения протокольных групп будут отремонтированы в полном объёме, работы завершаются в октябре», — цитирует Швиндта Welcome2018.
Реконструкция городских магистралей в Екатеринбурге началась в 2015 году.
Первые матчи на стадионе ЧМ-2018 в Екатеринбурге пройдут весной