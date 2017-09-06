«Томь» и «Оренбург» разошлись миром

Сегодня, 6 августа, состоялся матч 12-го тура Футбольной национальной лиги, в котором «Томь» на своём поле принимала «Оренбург». Команды за 90 минут встречи не смогли открыть счёт и разошлись миром — 0:0.
Ничья не позволила томской команде подняться в турнирной таблице — подопечные Валерия Петракова остались на 11-м месте. «Оренбург» в то же время догнал по очкам «Балтику», но у калининградской команды есть игра в запасе.
В следующем туре «Томь» в гостях сыграет против «Тамбова», а «Оренбург» в родных стенах встретится с «Химками».