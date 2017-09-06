Конти не поможет «Милану» в матче с «Лацио»

Защитник «Милана» и сборной Италии Андреа Конти пропустит матч 3-го тура итальянской Серии А с «Лацио». Об этом сообщает Football Italia.
Конти получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Израилем (1:0). Защитник появился на поле в стартовом составе, а на 49-й минуте был заменён.
В ходе обследования врачи диагностировали у 23-летнего футболиста повреждение лодыжки. Конти в целях предосторожности пропустит матч с «Лацио» 10 сентября и вернётся к тренировкам в начале следующей недели.
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