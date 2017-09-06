Агент: Гамшик женился на «Наполи» 10 лет назад и никогда не хотел сменить клуб

Агент Юрай Вэнглос, представляющий интересы полузащитника «Наполи» Марека Гамшика, сообщил, что его клиент не планирует покидать клуб.
«Гамшик женился на «Наполи» 10 лет назад и никогда не хотел сменить клуб. Он любит этот город и эти цвета. Далеко не все футболисты обладают качествами Гамшика.
Марек очень доволен стартом «Наполи» в этом сезоне, он принял все свои замены по ходу игр, отнесся к ним очень профессионально, фактически согласившись с тренером Маурицио Сарри. Иногда замены продиктованы тактическими причинами, иногда тренер просто хочет его поберечь", — сказал агент в интервью Radio Crc.
Кондогбиа: большое спасибо Спаллетти, он умеет слушать