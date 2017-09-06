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В Иране хакеры потребовали разрешить женщинам ходить на футбольные стадионы

6 сентября 2017, среда. 17:43 Футбол

Хакеры взломали сайт иранского футбольного стадиона «Азади» и опубликовали на нём сообщение с требованием позволить женщинами посещать матчи мужских команд, сообщает AFP.

По информации издания, на сайте стадиона появился баннер со словами: «Разрешите иранским женщинам посещать стадионы».

Отмечается, что эта акция хакеров состоялась после матча азиатского отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными Ирана и Сирии (2:2), который состоялся на «Азади» вчера, 5 сентября. Ожидалось, что впервые после Исламской революция в 1979 году футбольную игру мужских команд посетят женщины. По меньшей мере две женщины, которые являются членами парламента страны, получили специальное разрешение на посещение этого матча от министерства спорта Ирана.

Интересно, что футбольные матчи мужских команд в Иране не могут посещать только местные женщины, в то время как у иностранок такое право есть.

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Источник: AFP Сообщить об ошибке
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Сборная Ирана — Футбол Болельщики — Футбол
Новости. Чемпионат мира 2018
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