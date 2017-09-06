175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гол Панюкова не спас «Зенит-2» от разгрома в выездном матче ФНЛ с «Ротором»

6 сентября 2017, среда. 17:51 Футбол

«Ротор-Волгоград» разгромил «Зенит-2» в матче 12-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Волгограде на стадионе «Зенит» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

На гол Андрея Панюкова волгоградцы ответили дублем Максима Вотинова, а также точными ударами Виктора Борзых и Михаила Бирюкова.

Благодаря этой победе «Ротор-Волгоград» (9 очков) покинул последнее место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и переместился на 16-ю позицию. «Зенит-2» (11 баллов) находится на 13-й строчке.

ФНЛ - Первый дивизион. 12-й тур
06 сентября 2017, среда. 16:00 МСК
Ротор-Волгоград
Волгоград
4 : 1
Зенит-2
Санкт-Петербург
0:1 – Панюков – 28, 1:1 – Вотинов – 31, 2:1 – Вотинов – 41, 3:1 – Борзых – 51, 4:1 – Бирюков – 55
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Зенит-2 ФК Ротор-Волгоград Андрей Панюков
Новости. Футбол
6 сентября 2017, среда
17:56 «Динамо СПб» обыграло «Шинник» и поднялось на второе место в таблице ФНЛ
17:51 Гол Панюкова не спас «Зенит-2» от разгрома в выездном матче ФНЛ с «Ротором»
17:43 В Иране хакеры потребовали разрешить женщинам ходить на футбольные стадионы
17:33 Варди: средний палец Алли — безобидная ситуация, дайте игрокам подурачиться
17:30 Ан. Козлов: ради Канчельскиса я пошёл бы и в ЛФЛ играть
17:10 Агент: Гамшик женился на «Наполи» 10 лет назад и никогда не хотел сменить клуб
17:03 Конти не поможет «Милану» в матче с «Лацио»
16:57 «Томь» и «Оренбург» разошлись миром
16:29 Ди Мария может пропустить три недели из-за травмы бедра
16:28 Дороги в Екатеринбурге в преддверии чемпионата мира — 2018 обновят до октября
16:27 «Тосно»: клуб не подделывал подпись Бабыря, мы выплачиваем ему деньги
16:20 Иньеста опроверг новость о договорённости с «Барселоной» о продлении контракта
16:03 Тебас: президент «ПСЖ» может пробурить скважину и купить Месси с Роналду
15:58 Роша: счастлив и мотивирован в «Спартаке»
15:43 В Москве состоялся футбольный турнир «Мы всё можем сами»
15:41 Раньери остался недоволен работой «Нанта» на трансферном рынке
15:32 РФПЛ объявила о переносе матча «Зенит» — «Уфа»
15:21 Президент «ПСЖ»: мы абсолютно прозрачны, нам нечего скрывать
15:08 Агент Роналду Мендеш даст показания по делу футболиста о неуплате налогов
15:02 Экс-футболист московского «Динамо» заявлен главным тренером «Луча-Энергии»
14:50 Кудряшов: не могу представить, что было бы со мной, не стань я футболистом
14:42 Одемвингие: в Индонезии судьи увидели офсайд, когда я был на своей половине поля
14:41 Слуцкий: я очень рад, что трансферное окно закрылось
14:22 Одемвингие: на острове Папуа стрелу в спину можно получить прямо во время матча
14:12 Роша провёл первую тренировку в «Спартаке» и исполнил танец
14:07 Моуринью: я готовлю команды к успеху, пусть и работаю в них недолго
14:07 Зе Луиш вновь выбыл из строя и не поможет «Спартаку» в матче с «Рубином»
14:02 «Лестер» опоздал на 14 секунд с регистрацией трансфера Адриена Силвы
13:37 Мбаппе: мне предстоит многому научиться у игроков «ПСЖ»
13:32 Глава УЕФА Чеферин поддержал идею сокращения периода летнего трансферного окна
13:27 Президент «ПСЖ»: Мбаппе только 18 лет, но весь мир уже знает его
13:17 Зинин: кандидатуру Луана отклонили, он не вписывается в модель игры «Краснодара»
13:03 Матвиенко: судейская ошибка в матче с Исландией повлияла на игру
12:57 Бутенко: будет рассмотрен вопрос качества судейства матча ЦСКА — «Ахмат»
12:48 Моуринью по примеру Маты будет жертвовать 1% зарплаты на благотворительность
12:42 Биджиев — основной претендент на пост главного тренера курского «Авангарда»
12:38 Алексис Санчес: журналисты и плохие люди критикуют нас, не зная подробностей
12:30 Гуннарссон: наш тренер просматривал сборную Украины больше года
12:24 Мбаппе: € 1 или € 180 млн ничего не меняют, не я вынимаю их из кармана
12:06 Х. Энрике: не хочу на старости лет быть инвалидом
12:03 Жеребьёвка стыковых матчей европейского отбора на ЧМ-2018 пройдёт 17 октября
11:44 Бывший защитник «Ливерпуля» Х. Энрике завершил карьеру в возрасте 31 года
11:43 Белоруков: вопрос к тренерам «Динамо», почему я стал меньше играть
11:29 Бартомеу: Дибала хороший игрок, но мы довольны составом «Барселоны»
11:26 Тренировочные базы ЧМ-2018 в Калининграде застелют рулонным газоном из Польши
Все новости RSS
Партнерский контент