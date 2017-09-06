Гол Панюкова не спас «Зенит-2» от разгрома в выездном матче ФНЛ с «Ротором»

«Ротор-Волгоград» разгромил «Зенит-2» в матче 12-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Волгограде на стадионе «Зенит» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
На гол Андрея Панюкова волгоградцы ответили дублем Максима Вотинова, а также точными ударами Виктора Борзых и Михаила Бирюкова.
Благодаря этой победе «Ротор-Волгоград» (9 очков) покинул последнее место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и переместился на 16-ю позицию. «Зенит-2» (11 баллов) находится на 13-й строчке.