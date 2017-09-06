Гастон Рамирес: в Англии тепло только две недели в году

Новичок «Сампдории» Гастон Рамирес, который перешел в итальянский клуб из «Мидлсбро», признался, что ему не нравилась погода в Англии.
«Почему в Англии у меня не получилось? Я не знаю. Когда я играл, все шло нормально. Дело в том, что иногда у меня не было стабильной игровой практики. Когда не играешь, трудно показать себя. Я не нашел подходящую команду.
Где лучше погода — в Италии или в Англии? Тут и сравнивать нечего! Здесь очень хорошо. В Англии тёплая погода занимает примерно две недели в году», — цитирует игрока Secolo XIX.
В минувшем розыгрыше АПЛ Рамирес провёл 24 матча (20 — с первых минут), в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. По итогам сезона «Мидлсбро» вылетел из АПЛ в Чемпионшип.
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