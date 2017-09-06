«Спартак» оштрафован за нанесение ущерба стадиону «Санкт-Петербург» болельщиками

По итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС было принято решение оштрафовать московский «Спартак» за нанесение ущерба стадиону «Санкт-Петербург» болельщиками команды во время матча 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» в соответствии со статьей 117 дисциплинарного регламента. Сумма штрафа составила на 25 тыс. рублей, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся на стадионе «Санкт-Петербург» 6 августа и завершился победой хозяев со счётом 5:1.
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