Сёмина оштрафовали на 30 тыс. рублей по итогам матча «Локомотив» — «Урал»

По итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС было принято решение оштрафовать главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи во время матча восьмого тура российской Премьер-Лиги с «Уралом». Сумма штрафа 70-летнему наставнику «железнодорожников» составила 30 тыс. рублей. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
Матч «Локомотив» — «Урал» состоялся 26 августа и завершился победой московской команды со счётом 2:1.
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