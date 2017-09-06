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Зинин: Классон считался бы звездой РФПЛ, если бы играл в «Спартаке» или «Зените»

6 сентября 2017, среда. 18:30 Футбол

Бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин указал на недооцененность полузащитника «быков» Виктора Классона.

«Для флангового атакующего игрока Витя проделывает колоссальный объем черновой работы. Это касается общего пробега, рывковой работы, работы на спринтах, количества единоборств, в которое он вступает при обороне, количества удачных отборов. Найти игрока на эту позицию, который не только отдает передачи и забивает голы, но столько пашет на команду и бежит через все поле закрывать голую зону, очень сложно. И у него немало матчей, когда он отличался перед финальным свистком. Посмотрите диаграммы его активности по пятнадцатиминуткам. Там нет никакого провисания в концовках.

А периодические замены Виктора связаны, прежде всего, с тем, что он играет на легионерской позиции, в которой необходимы замены для предоставления практики другим легионерам. Убежден, если бы Классон при своем нынешнем уровне игры выступал бы в более раскрученных «Спартаке», «Зените» или ЦСКА, он бы считался звездой РФПЛ", — цитирует Зинина «Спорт Бизнес online».

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Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Краснодар ФК Спартак Алексей Зинин Виктор Классон
Новости. Футбол
6 сентября 2017, среда
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