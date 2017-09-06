Митришев: готов к конкуренции в сборной России

Нападающий «Ахмата» Магомед Митришев поделился впечатлениями от дебюта в сборной России. Форвард вышел на замену в контрольной игре россиян с московским «Динамо» (3:0).
«Черчесов просил больше открываться за спину, стараться прессинговать защитников. В сборной большая конкуренция, но я к этому готов. Эмоции приятные. Уверен, я не последний чеченец (в сборной. – Прим. „Чемпионата“). Нужно прибавлять в каждом аспекте игры, быть стабильнее и, конечно же, улучшать статистику», — сказал Митришев в интервью клубной пресс-службе.
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