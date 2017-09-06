Эмери: Мбаппе готов дебютировать за «ПСЖ» в ближайшем матче с «Метцом»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сообщил, что новичок команды нападающий Килиан Мбаппе может дебютировать уже в гостевом матче следующего 5-го тура чемпионата Франции с «Метцом», который состоится 8 сентября.
«На какой позиции планирую использовать Мбаппе? Он может сыграть на нескольких позициях в нападении – и в центре, и на флангах. Мы с ним об этом говорили. Он провёл тренировки с общей группой игроков «ПСЖ» и уже готов играть. Килиан может выйти на поле в матче с «Метцом».
Мбаппе любит футбол и смотрит много матчей. Когда говоришь с ним о тактике, он всё правильно понимает. Ему только 18 лет, но он уже зрелый. Он уже готов стать частью первой команды. Мбаппе принял решение остаться во Франции и выступать в «ПСЖ» — это очень красивая история», — цитирует Эмери Le Parisien.