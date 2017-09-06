Митришев: «Локомотив» заслуженно идёт в лидерах, но «Ахмат» нацелен на три очка

Нападающий «Ахмата» Магомед Митришев поделился ожиданиями от домашнего матча 9-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (10 сентября).
«От работы в сборной переключился быстро, и сейчас все мои мысли связаны только с предстоящим поединком с „Локомотивом“. Победа над ЦСКА, конечно, раскрепостила игроков, и я думаю, что это нам поможет в игре с „Локо“. У „железнодорожников“ хорошая команда, которая сейчас заслуженно идёт в числе лидеров. Думаю, против них в любом случае не будет легко. Однако мы постараемся добыть три очка», — сказал Митришев в интервью клубной пресс-службе.
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