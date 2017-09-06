«Спартак-2» на выезде одержал волевую победу над «Олимпийцем»

«Спартак-2» выиграл у «Олимпийца» в матче 12-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Дзержинске на стадионе «Химик» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
На 13-й минуте Сергей Каретник вывел хозяев вперед. На 35-й минуте Артём Сокол провел ответный мяч. В дебюте второго тайма игрок «Олимпийца» Андрей Хрипков отправил мяч в свои ворота. В концовке отличился Идриза Самбу.
«Спартак-2» поднялся на 7-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (20 очков). «Олимпиец» (9 баллов) находится на 18-й строчке.
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