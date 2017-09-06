«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» и вернулись на первое место в таблице ФНЛ

В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» принимали на своём поле «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «Металлург» в Самаре и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол на 12-й минуте забил защитник Дмитрий Ятченко, который реализовал пенальти. Таким образом, «Крылья Советов» набрали 28 очков и вернулись на первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Тамбов» (22) остаётся на пятой строчке.
В другом матче дня, который проходил параллельно, «Волгарь» на своём поле обыграл «Тюмень» со счётом 1:0.