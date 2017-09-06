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Болельщики ЦСКА признали Щенникова лучшим игроком августа

6 сентября 2017, среда. 20:20 Футбол

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников одержал победу в голосовании за лучшего игрока команды по итогам августа по версии болельщиков, сообщает пресс-служба «армейцев».

Голосование проходило на официальном сайте ЦСКА. Щенников получил 29% голосов, голкипер Игорь Акинфеев – 22%, полузащитник Александр Головин – 18%.

В августе Щенников принял участие в шести матчах за ЦСКА во всех турнирах и записал в свой актив три гола. 26-летний российский защитник отличался в матчах с «Рубином» (1:2), «Спартаком» (2:1) и «Янг Бойз» (2:0).

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Александр Головин Георгий Щенников Игорь Акинфеев
Новости. Футбол
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