Болельщики ЦСКА признали Щенникова лучшим игроком августа

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников одержал победу в голосовании за лучшего игрока команды по итогам августа по версии болельщиков, сообщает пресс-служба «армейцев».
Голосование проходило на официальном сайте ЦСКА. Щенников получил 29% голосов, голкипер Игорь Акинфеев – 22%, полузащитник Александр Головин – 18%.
В августе Щенников принял участие в шести матчах за ЦСКА во всех турнирах и записал в свой актив три гола. 26-летний российский защитник отличался в матчах с «Рубином» (1:2), «Спартаком» (2:1) и «Янг Бойз» (2:0).
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