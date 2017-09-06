Тихонов: игроки «Крыльев» боялись за результат, мы попали в психологическую яму

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от домашнего матча 12-го тура ФНЛ с «Тамбовом» (1:0).
«Футбол – это голы. Мы провели очень тяжёлый матч в Оренбурге, в котором не должны были проигрывать. Психологическое состояние футболистов было не лучшее. Мы пытались их восстановить. Игроки боялись за результат. Мы попали в психологическую яму. Игра нам сегодня не удалась.
«Тамбов» в каких-то моментах был лучше, свежее. В прошлом матче мы пропустили гол на 85-й минуте, а «Тамбов», наоборот, забил на 88-й. Психологически после такого гостям было готовиться легче", — цитирует тренера сайт самарцев.
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