Фернандеш: «Локомотив» слабее «Зенита» и «Спартака» по составу, но чудеса бывают

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш оценил турнирные перспективы команды в текущем сезоне. На данный момент «железнодорожники» занимают второе место в РФПЛ, уступая одно очко «Зениту».
«Что удивительного в нашем втором месте? Мы просто стали настоящей командой. Это главное. Отлично знаем свои сильные стороны, а также минусы, над устранением которых усердно работаем. Если продолжим в том же духе, то окажемся в итоге на очень хорошей позиции.
Хотя по составу уступаем тем же „Зениту“ и „Спартаку“. У них больше индивидуально сильных игроков, футболистов хай-класса, больше возможностей для манёвра. Но мы берём другим – командными взаимодействиями и грамотной тактикой. И благодаря этому способны оказаться по итогам сезона высоко в таблице, даже в медалях.
Чемпионство? В футболе случаются чудеса. И никто не знает, как всё сложится. Но мне нравится ставить более выполнимые задачи. Важно быть реалистами. Перед нами поставлена цель – быть в пятёрке. И это, мне кажется, честно. Если сумеем подняться ещё выше – что ж, тогда это будет очень крутой сезон», — сказал Фернандеш в интервью «Спорт-экспрессу».