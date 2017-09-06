Аленья подписал новый контракт с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Карлос Аленья подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на 3 года, но этот срок может увеличиться до 5 лет, если футболист сможет закрепиться в первой команде, информирует официальный сайт каталонцев. Сумма отступных составит € 75 млн.
Предыдущее соглашение игрока с «Барселоной» было в силе до 30 июня 2018 года.
По итогам предыдущего сезона 19-летний Аленья принял участие в трёх матчах чемпионата Испании, не отметившись голами и результативными передачами, но получив желтую карточку.