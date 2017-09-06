Талалаев: поедем в Тамбов изучать современный агрессивный футбол «Крыльев»

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от поражения в выездном матче 12-го тура ФНЛ с «Крыльями Советов» (0:1).
«Великолепная игра вашей команды. Поздравляю с победой. Стопроцентный пенальти, подавляющее преимущество „Крыльев“, обилие моментов и свист с трибун. Наверное, в наш адрес. Сейчас поедем в Тамбов изучать современный агрессивный футбол, в который вы играете, чтобы прибавить в мастерстве и набирать очки.
Какие у нас задачи на сезон? Сейчас в Тамбов уехать. Будем изучать игру «Крыльев», чтобы прогрессировать", — цитирует тренера сайт самарцев.
Тихонов: игроки «Крыльев» боялись за результат, мы попали в психологическую яму