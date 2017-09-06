Лескотт: на сегодня защита «Ливерпуля» заметно лучше, чем у «Манчестер Сити»

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт сравнил оборону «Ливерпуля» и «горожан» в преддверии матча АПЛ между этими командами (9 сентября).
«Думаю, атакующее мастерство у обеих команд в полном порядке, что только усиливает тот факт, что личная встреча будет испытанием для защиты этих клубов. На сегодня защита «Ливерпуля» заметно лучше, потому что игроки обороны мерсисайдцев знакомы друг с другом намного дольше, чем защитники «Манчестер Сити».
Но если Венсан Компани избежит травм, у „Сити“, как мне кажется, будет одна из лучших защит в лиге», — цитирует Лескотта Sky Sports.
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