«Кубань» прервала серию «Енисея» из шести побед в ФНЛ, «Балтика» одолела «Луч»

«Кубань» и «Енисей» сыграли вничью в матче 12-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась со счетом 1:1.
В дебюте второго тайма отличился Алексей Гай. На 89-й минуте Андрей Козлов реализовал пенальти. «Енисей» прервал серию из шести побед в турнире.
В другом матче 12-го тура Футбольной национальной лиги «Балтика» одолела «Луч-Энергию». Встреча проходила в Калининграде на стадионе «Балтика» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Турнирная таблица Футбольной национальной лиги.
«Аленичев ругает после каждой игры». Откровения лучшего бомбардира ФНЛ
Этот парень забил 11 голов в 11 матчах ФНЛ. Андрей Козлов объясняет, почему он не ушел из «Енисея» в другой клуб на лучшую зарплату.