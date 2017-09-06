LFP осудила слова Тебаса о работе «ПСЖ» на трансферном рынке

Французская лига профессионального футбола (LFP) прокомментировала слова президента испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса о работе «ПСЖ» на трансферном рынке минувшим летом.
«LFP решительно осуждает оскорбительные высказывания президента Ла Лиги Хавьера Тебаса о «ПСЖ». Эти недостойные замечания не соответствуют авторитету президента такого чемпионата, как Ла Лига.
Только УЕФА уполномочен оценивать и давать комментарии о соблюдении правил финансового фэйр-плей. Руководство нашей лиги выражает поддержку «ПСЖ» в связи с той кампанией, которая была запущена несколькими топ-клубами из других чемпионатов.
Активно проведенное трансферное окно, особенно в исполнении «ПСЖ», помогает усилить турнир. Благодаря этим инвестициям начало чемпионата было очень интересным и сопровождалось повышенной результативностью и большим зрительским интересом», — говорится в заявлении.