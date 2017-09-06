А. Давыдов: «Зенит-2» дал маху после крупной домашней победы в предыдущем туре

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов поделился впечатлениями от поражения в матче 12-го тура Футбольной национальной лиги с клубом «Ротор-Волгоград». Встреча проходила в Волгограде на стадионе «Зенит» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
«Ожидали, что получится сложная игра. И у нас, и у соперника дефицит в очках, поэтому старались ребят настроить — в первую очередь чтобы была хорошая самоотдача. Пока опыта нашим игрокам не хватает. Не было игровой дисциплины в штрафной площади. Мы не считаем, что виноваты игроки, мы тоже дали маху после крупной домашней победы в предыдущем туре.
По заменам и составу старались смотреть, кто получше будет, но, может, где-то и просчитались. Будем анализировать, разбираться. Поздравляю «Ротор» с победой. Хорошие условия для игры, поле — одно удовольствие», — цитирует Давыдова сайт питерцев.