L’One: Саня Кокорин — классный пацан, а эту историю с шампанским накрутили

Хип-хоп исполнитель L'One поделился мнением о нападающем «Зенита» и сборной России Александре Кокорине, о больших деньгах в мировом футболе, а также вспомнил, как поддерживал национальную команду на Евро-2016.
«Конечно, я знаком с Кокориным, с которым мы снимали клип. Саня — классный пацан, в принципе, а мнение о его игре на поле оставлю для профессионалов или болельщиков «Зенита». В жизни он хороший парень. Если говорить о знаменитой ситуации, которая случилась в Монако с Мамаевым, то, во-первых, не стоит лезть в карман других людей, которые зарабатывают и имеют право тратить эти деньги как душе угодно. Во-вторых, это всё накручено. Наши люди любят раздуть из мухи слона. Но некрасиво было, что это случилось именно после чемпионата Европы, где я присутствовал.
Я приехал на матч Россия — Словакия в Лилле из Италии. На 71-й минуте уже собирался свалить со стадиона, и меня остановило только то, что я проделал такой гигантский путь. Был момент, который меня взбесил и отпечатался в памяти: второй тайм, у наших аут, Смольников бежит в нападение, Березуцкий кладёт мяч и уходит, когда нам надо забивать, и этот мяч минуту просто лежит. Надо отыгрываться, а тут мяч лежит — ну и ладно. На фоне чемпионата Европы Кубок конфедераций прошёл лучше. Команда обновилась, и тот же Головин предстал совсем другим игроком. В обороне пожарим, но это пройдёт. Мне нравится команда, и лицо у неё появилось.
Про меня, как и про футболистов, многие думают, что вот, я заелся, трачу деньги направо и налево. Когда встречаемся, мы с ними обычные парни. Глушаков, например, Джикия – все эти парни откуда-то приехали, мы не москвичи. Я, как бывший спортсмен, представляю, какой путь был ими пройден, чтобы стать теми, кем они сейчас являются. А то, что сейчас такие большие деньги в мировом футболе, — это же не их вина. Они занимаются тем, что любят, и их никто не заставляет играть в футбол», — сказал L’One в программе «Третий тайм» на канале «Футбол с Meizu».
В 2014 году Кокорин снялся в музыкальном клипе L’One. Посмотреть видео можно в YouTube.