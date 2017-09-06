Коло Туре: Венгер любит «Арсенал» и работает от всего сердца

Бывший защитник сборной Кот-д'Ивуара и «Арсенала» Коло Туре выступил в поддержку наставника «канониров» Арсена Венгера.
«Это сложная ситуация, потому что «Арсенал» не выигрывал чемпионат уже довольно давно, хотя они несколько раз брали Кубок Англии. На мистера Венгера оказывают очень много давления, но Венгер любит „Арсенал“, он отлично подходит этому клубу. Он работает от всего сердца.
Когда я был в «Арсенале», мы отлично поработали и выиграли чемпионат. Было замечательное время. Сейчас ему тяжело, но мистер Венгер — боец», — цитирует Туре Sky Sports.
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