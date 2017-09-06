Д’Урбано: Каррера похож на Конте, но Антонио более сумасшедший

Тренер «Спартака» по физподготовке Джорджо Д'Урбано сравнил наставника «Спартака» Массимо Карреру с главным тренером «Челси» Антонио Конте. Д'Урбано работал с обоими специалистами в Италии.
«Хочу поблагодарить болельщиков «Спартака» за энтузиазм и корректность. Когда мы увидели перформанс в поддержку Массимо, у нас просто отвисла челюсть. Каррера тоже был очень впечатлен. Нам, как и им, очень жаль, что у команды не всё получается. По тому, как команда двигается, как играет, сколько создает моментов, мы должны иметь больше очков. И мы все работаем над тем, чтобы исправить ситуацию.
Кто более сумасшедший – Каррера или Конте? Конечно, Конте. Они похожи по темпераменту, да. Но Антонио более сумасшедший. Самый безумный его поступок, наверное, — эпизод в финале Кубка лиги с «Арсеналом», когда он взял за шиворот Анджело Алессио и толкнул его, желая донести свою мысль до игроков. Я знаком с Анджело — тихий, спокойный человек. Но таков уж Антонио — его не остановить.
Разумеется, вижу, что Массимо что-то перенял у Конте, когда работал вместе с ним. Работая с Антонио, невозможно не научиться чему-то. Я тоже что-то от него взял за год в «Сиене». Он верит в свои идеи, убеждён в них и идёт к поставленной цели. На мой взгляд, Конте — один из лучших тренеров в мире. Массимо — другой, у них разные характеры. Но он также верит в свои идеи, в свой путь», — цитирует Д’Урбано 8news.