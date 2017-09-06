L'One: предлагали записать что-то вроде гимна «Локомотива», но это того не стоит

Хип-хоп исполнитель L'One сообщил, что ему предлагали записать гимн «Локомотива», болельщиком которого является музыкант.
«Мне передалась батина любовь, и я стал болельщиком „Локомотива“. Мы жили в Якутске, но в те времена Асатиани, Джанашия и вся эта грузинская диаспора играла за „железнодорожников“. У меня есть настоящая игровая майка Оганесяна, попавшая ко мне через пятое колено от немцев. Я в этой майке пришёл на стадион после отставки Смородской, и весь „Юг“ такой: „Вау, красавчик“. Я полсезона не ходил на матчи, протестуя против руководства и происходящего в клубе. Как Смородская ушла — вновь стал поддерживать команду на стадионе.
Сейчас всё позитивно. Мне нравится, что вспомнили о корнях команды, отлично проводили Лоськова, вернули Сёмина, с которым у болельщиков „Локомотива“ связаны приятные воспоминания. Хочу сказать всем, кто кричал, что Юрию Палычу пора на рыбалку: „А вот!“ Плюс руководство делает максимальные шаги навстречу болельщикам, пытается вернуть их на стадион. Поменяли все кресла, поставили четыре великолепных экрана.
Мне предлагали записать что-то вроде гимна „Локомотива“, но это того не стоит. Болельщицкая среда неоднородная, и давайте я просто останусь болельщиком клуба. Жду от команды попадания в тройку как минимум. Ставить другие цели бесполезно, хочется пошуметь в Европе. Прекрасно понимаю, у нас не самый сильный состав, но справимся. Всегда буду поддерживать свою команду, несмотря ни на что. Очень рад, что купили Рыбуся, — отличный трансфер по соотношению цена/качество.
Любимый игрок — Сычёв. Мы с ним виделись на матче „Казанка“ — К11, поприветствовали друг друга. Он в отличной форме, ни грамма лишнего жира. Надеюсь, тьфу-тьфу-тьфу, в этом сезоне Дима ещё попадёт в основной состав на пару минут. Станет ли звездой Миранчук? В России — да», — сказал L’One в программе «Третий тайм» на канале «Футбол с Meizu».