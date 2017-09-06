В Москве во время любительского футбольного матча скончался испанский игрок

21-летний футболист испанского происхождения скончался во время любительского матча в Москве, сообщает «Интерфакс».
«Поступила информация, что по адресу Лужнецкая набережная, д. 24, во время футбольного матча скончался игрок. По предварительным данным, он имеет испанское подданство», — сообщил источник.
По последней информации, во время матча одному из игроков стало плохо. Вызванные врачи пытались его спасти, но он умер в автомобиле «скорой помощи», предварительно, от остановки сердца. Отмечается, что умерший долгое время жил и работал в Москве.
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