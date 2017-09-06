Д'Урбано оценил готовность «Спартака» к игре на трёх фронтах

Тренер «Спартака» по физподготовке Джорджо Д'Урбано оценил готовность команды выступать сразу в нескольких турнирах этой осенью, а также рассказал о самых сильных игроках команды с точки зрения мышечной силы.
«Готов ли «Спартак» играть в более сложном ритме в трёх турнирах? Думаю, команда готова к такому ритму. Но нужно учитывать тот факт, что у нас не так много игроков, чтобы свободно производить ротацию.
Ведут ли себя вальяжно бразильцы в тренировочном зале? Нет. Мы даже убрали музыку во время тренировок. Парни должны работать. Я люблю, чтобы меня слышали, когда что-то говорю. Футболисты должны концентрироваться на том, что делают. Моё мнение: когда игрок входит в зал, это, как если бы он вошёл в церковь. Никаких отвлекающих факторов. Вы же не можете писать заметки в ночном клубе или на дискотеке, так?
Что касается того, кто в команде самый сильный физически, то сложный вопрос. Здесь мы говорим о мышечной силе — о мощи, которая измеряется в ваттах. В «Спартаке» по этому показателю лучший Кутепов. За ним идет Зе Луиш. На поле же одни из лучших всегда Глушаков и Комбаров. А согласно последним тестам, которые мы проводили, победил вообще Боккетти. Эти парни — Глушаков, Комбаров, Промес, Зе Луиш — каждый матч пробегают более 11 км. Супербегуны!» — цитирует Д’Урбано 8news.
«Спартаку» осенью предстоит выступать в РФПЛ, групповом этапе Лиги чемпионов и Кубке России.