«Манчестер Сити» может подать в суд на президента Ла Лиги Тебаса

Владельцы «Манчестер Сити» рассматривают возможность подачи в суд на президента Ла Лиги Хавьера Тебаса за слова о трансферной политике английского клуба.
«Нам нужно больше денег от продажи ТВ-прав, иначе «Манчестер Сити», с их нефтью, заберут всех наших игроков», — сказал Тебас на конференции Soccerex в Манчестере.
«Заявления господина Тебаса граничат с фантастикой, в них нет достоверной информации. Как и следовало ожидать, футбольный клуб «Манчестер Сити» и City Football Group ищут квалифицированного юриста и будут действовать в соответствии с его рекомендациями», – цитирует ВВС заявление City Football Group.
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