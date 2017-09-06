Окслейд-Чемберлен: Клопп действительно может вывести меня на другой уровень

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Алекс Окслейд-Чемберлен дал понять, что восхищается наставником мерсисайдцев Юргеном Клоппом.
«Я чувствовал, что этот клуб является подходящим местом для меня. То, как играют команды Клоппа, вдохновляет меня и является одной из главных причин — если не самой главной, — по которой я перешёл сюда. Я чувствую, что Клопп действительно может вывести меня на другой уровень и извлечь из меня всё лучшее.
Наблюдая за ним в прошлом сезоне, я видел, что Клопп — очень интересный персонаж, который вдохновляет даже тех, кто не имеет отношения к «Ливерпулю». Наблюдая за ним, вы видите его страсть и увлечённость игрой», — цитирует игрока Sportsmole.
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