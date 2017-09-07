Хацкевич — о Цыганкове: как поётся в песне, «Вите нужно выйти»

Наставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал об уходе Андрея Ярмоленко в «Боруссию» Д и отметил, что 19-летний полузащитник Виктор Цыганков должен его заменить.
«Андрей зашёл ко мне, сказал, что хоть мы вместе не так долго работаем, но знакомы-то уже очень давно. Поблагодарил за вместе проведённое время. А перед ребятами… Сентиментальность чуть не пробила его. Сказал всем, что может и заплакать — от радости, от всего того времени, проведённого вместе с ними, от приятных воспоминаний. Но сдержался, не заплакал. Хотя эмоции Андрея действительно переполняли.
Я только рад за него! Раньше говорил, что когда-то это должно было произойти. На протяжении длительного времени было много разговоров, куда и когда он уйдёт. Теперь Андрей сможет сыграть в прекрасной команде, в сильном чемпионате. Он достоин этого.
Готов ли Виктор Цыганков заменить Ярмоленко? Как поётся в песне, «Вите нужно выйти». Моё мнение — Виктор к этому готов», — приводит слова Хацкевича официальный сайт «Динамо».