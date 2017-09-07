Мбаппе: «Арсенал» был реальным вариантом, но я выбрал «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который перешёл в столичный клуб из «Монако» на правах аренды, сообщил, что всерьёз изучал вариант с переходом в «Арсенал».
«Я встречался с Арсеном Венгером, он отличный тренер. У него отличная репутация здесь, во Франции, он пользуется большим уважением и знает, как развивать молодых игроков. Это был реальный вариант для меня. Но, конечно же, я изначально склонялся к «ПСЖ».
Мы взвесили преимущества и недостатки всех клубов, но семья сказала, что это должно быть моё решение. И я его принял», — цитирует Мбаппе Telegraph.
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