Точилин: выход в РФПЛ? «Динамо СПб» сначала нужно закрепиться в ФНЛ

Главный тренер питерского «Динамо» Александр Точилин прокомментировал гостевую победу над «Шинником» (2:1) в матче 12-го тура ФНЛ, а также рассказал о задаче команды на нынешний сезон.
«Игра была боевая. Было больше борьбы, чем футбола. Хочу поблагодарить ребят за проявленный характер и бойцовские качества. Не всегда всё получается в плане футбола, но бывают игры, где нужно вырывать победы. Сегодня нам это удалось. Ребята заслужили победы.
Что касается удачного старта сезона в исполнении команды, то нужно отдать должное футболистам за настрой и самоотдачу. Плоды даёт та работа, которую мы проделали. Да, что-то не получается и есть игровые проблемы, но мы компенсируем супер-отдачей на поле.
Готов ли я в случае выхода в РФПЛ сделать что-то подобное, как Побегалов, сделавший себе татуировку после победы над «Балтикой»? Нет, я в такие игры не играю. Дай бог, выйдем, но не стоит ради этого чем-то жертвовать.
Есть ли уже перед командой задача повышения в классе? В связи с нашими результатами все вокруг начинают об этом говорить, но для того, чтобы претендовать на выход в РФПЛ и быть там конкурентоспособными, нужно ещё многое сделать. В первую очередь, инфраструктуру, которая сейчас у нас не на высоком уровне. Ну и в плане игры нужно работать. Перед нами стоит задача закрепиться в ФНЛ, и мы её ещё не выполняли. 26 очков – это мало для того, чтобы остаться в ФНЛ. Когда выполним основную задачу, будем замахиваться на что-то большее», – сказал Точилин на послематчевой пресс-конференции.