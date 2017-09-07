Президент «Спортинга» назвал совладельцев «Вест Хэма» «дилдо-братьями»

Президент «Спортинга» Бруну ди Карвалью раскритиковал совладельцев «Вест Хэм Юнайтед» Дэвида Салливана и Дэвида Голда.
Ранее Салливан сказал, что португальский клуб рассчитывал продать полузащитника Вилльяма Карвалью в последний день трансферного окна и потому отклонил первоначальное предложение, но не оставил «молотойцам» достаточно времени для оформления сделки.
«Что? Где доказательства? Теперь он говорит об официальных предложениях. У меня были предложения по практически каждого футболисту. Я скажу это: болельщики «Вест Хэма» называют Голда и Салливана дилдо-братьями. У них фантастические результаты. Играют по схеме 4-4-3, потому что у них нет голкипера.
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Почему я хочу делать рождественский подарок моему врагу? Я не хотел ничего им дарить! Эти обиженные девственники… Люди должны знать правду», — сказал президент в интервью клубному телевидению.
Салливан и Голд сколотили свои состояния в индустрии развлечений для взрослых. Потерпев в трёх турах три поражения с общим счётом 2:10, «молотобойцы» занимают последнее место в АПЛ.