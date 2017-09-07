Защитник «Баварии» Алаба выбыл из строя из-за травмы в матче за сборную Австрии

Защитник «Баварии» и сборной Австрии Давид Алаба во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Грузии (1:1) получил повреждение левого голеностопа и был заменен на 38-й минуте. Таким образом, 25-летний футболист на ближайшее время выбыл из строя, сообщает официальный сайт «Баварии».
Также отмечается, что другой полузащитник мюнхенцев Себастьян Руди, который был заменён из-за повреждения в матче сборной Германии с командой Норвегии (6:0), серьёзной травмы избежал. По возвращении в Мюнхен Руди уже работал индивидуально в тренировочном центре. Ожидается, что в четверг он будет тренироваться в общей группе. Его участие в гостевом матче ближайшего 3-го тура с «Хоффенхаймом» не находится под угрозой.
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