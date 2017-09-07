«Трабзонспор» объявил о начале переговоров с экс-защитником «Зенита» Губочаном

Защитник «Марселя» Томаш Губочан, известный в России по выступлению за «Зенит» и «Динамо», близок к переходу в «Трабзонспор». Пресс-служба турецкого клуба в «Твиттере» объявила о начале переговоров о переходе 31-летнего словацкого футболиста.
Ранее сообщалось, что руководство «Трабзонспора» предлагает за Губочана € 2 млн. Контракт защитника с «Марселем» истекает летом 2019 года, и руководство французской команды готово рассмотреть предложение. Трансферное окно в Турции закрывается 8 сентября.
Губочан играет в «Марселе» с июля 2016 года, куда за € 1,2 млн перешёл из московского «Динамо».
Экс-защитник «Зенита» Губочан может перейти из «Марселя» в «Трабзонспор»